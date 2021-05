Trittau

Verdächtige nach Einbruch in Kiosk in Trittau festgenommen

02.05.2021, 12:30 Uhr | dpa

Nach einem Einbruch in einen Kiosk in Trittau (Kreis Stormarn) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 23 und 27 Jahre alten Männer sollten noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihnen wird vorgeworfen, am Freitag gegen 2.00 Uhr morgens eine Glasscheibe des Geschäfts eingeschlagen und sich Zutritt verschafft zu haben. Sie sollen Tabakwaren im Wert von etwa 1000 Euro mitgenommen haben.

Weil die Alarmanlage auslöste, fuhren Polizisten dort hin. Die Beamten nahmen einen der Tatverdächtigen im Bereich des nahe gelegenen Busbahnhofes fest. Der zweite Mann flüchtete zunächst, wurde aber später am Wohnort des Komplizen festgenommen.