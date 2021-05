Hattersheim am Main

Illegales Treffen: Polizei schickt 65 Menschen weg

02.05.2021, 14:42 Uhr | dpa

Trotz der Corona-Maßnahmen haben sich Dutzende Menschen auf einem Feld in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) getroffen. Was der konkrete Grund für die Zusammenkunft am 1. Mai war, blieb zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Es habe sich ersten Ermittlungen zufolge nicht um eine Demonstration gehandelt. Mehrere Anrufer hatten sich demnach wegen der Ansammlung von etwa 65 Menschen im Stadtteil Okriftel bei der Polizei gemeldet. Als Beamte sie zum Gehen aufforderten, sei das Treffen friedlich beendet worden, sagte der Polizeisprecher. Ein "Veranstalter" sei durch Einsatzkräfte vor Ort identifiziert worden, auch die Personalien aller anwesenden Personen seien erhoben worden. Auf sie kämen nun Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten zu.