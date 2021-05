Bernburg (Saale)

Bernburg: Wohnungen werden nach Brand das Ziel von Dieben

02.05.2021, 14:42 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Bernburg im Salzlandkreis sind Unbekannte nach einem Brand in mehrere Wohnungen eingedrungen und haben Elektronikartikel und Möbel gestohlen. Das teilte die Polizei in Bernburg am Sonntag mit. Nach einem Feuer im Keller des Hauses in der Nacht zu Samstag habe die Feuerwehr einige Wohnungen aus Sicherheitsgründen gewaltsam öffnen müssen. Man habe sicher gehen wollen, dass sich niemand darin befinde, hieß es. Im Laufe des Tages seien diese offenen Wohnungen dann das Ziel von Dieben geworden.

Ersten Ermittlungen zufolge könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich den Angaben zufolge fünf Bewohner bereits selbst ins Freie gerettet.