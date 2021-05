Mühlhausen/Thüringen

Klingelaktion und Schlagzeug reißen Menschen aus dem Schlaf

02.05.2021, 15:00 Uhr | dpa

Manche Thüringer sind am ersten Mai-Wochenende unsanft aus dem Schaf gerissen worden. In Sondershausen machte ein Mann die Menschen in einem ganzen Wohnviertel mit einer Klingelaktion munter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe auch nach einer günstigen Schlafgelegenheit gefragt. Einige Menschen hätten ihn sogar eingelassen, um sein Anliegen darzulegen.

Der Mann sei schließlich von der Polizei am Busbahnhof angetroffen und identifiziert worden. Für die Suche nach einer Unterkunft hätte er keine Grund gehabt - er bewohne in Sondershausen eine eigene Wohnung. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen ihn werde nun wegen Verstößen gegen die nächtliche Corona-Ausgangsbeschränkung und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

In Mühlhausen sorgte ein Musiker, der nachts Schlagzeug spielte, für Verdruss. Anwohner berichteten in der Nacht zu Samstag von unerträglichem Lärm und baten die Polizei um Hilfe. Zuvor hatte es bereits Wortgefechte zwischen dem Schlagzeuger und seinen Nachbarn gegeben. Auch eine Wohnungstür sei beschädigt worden, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung nahm die Polizei auf.