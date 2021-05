Göttingen

Göttingen nur mit geringen Playoff-Chancen

02.05.2021, 18:35 Uhr | dpa

Die BG Göttingen hat nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die Playoffs der Basketball-Bundesliga. Die Niedersachsen verloren am Sonntag gegen den FC Bayern München mit 90:102 (44:52) und haben mit 12:18 Siegen vier Erfolge Rückstand auf Brose Bamberg (16:15), die als Achter auf dem letzten Playoff-Rang stehen. Göttingen gastiert am Dienstag in Hamburg und am Freitag in Bamberg und muss auch die beiden weiteren ausstehenden Matches gewinnen. Die Franken dürfen dagegen kein Spiel mehr für sich entscheiden.

Die Löwen Braunschweig halfen den Göttingern zwar, verpassten aber die letzte Playoff-Chance. Durch das 85:75 (47:35) gegen Brose Bamberg verkürzten die Braunschweiger (14:18) den Rückstand auf Platz acht, können durch den verlorenen direkten Vergleich allerdings in der Tabelle nicht mehr an Bamberg vorbeiziehen.

Die bereits für die Playoffs qualifizierten EWE Baskets Oldenburg (23:8) gewannen bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt problemlos mit 82:59 (45:26). Oldenburgs Nationalspieler Karsten Tadda bestritt sein 500. Ligaspiel.