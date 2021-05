Dessau-Roßlau

Verfassungsgerichts-Urteil zu reiner Briefwahl erwartet

03.05.2021, 01:42 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Landesverfassungsgericht will am Montag seine Entscheidung dazu verkünden, ob eine reine Briefwahl unter bestimmten Bedingungen zulässig ist. Geklagt haben 22 Landtagsabgeordnete, darunter 21 von der AfD-Fraktion, die die Wahlfreiheit, das Wahlgeheimnis und den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verletzt sehen und die Regelungen für verfassungswidrig halten. Die Abgeordneten greifen die Gesetzesänderungen mit einem Normenkontrollverfahren an. Am 8. April war der Fall in Dessau-Roßlau mündlich verhandelt worden.

Ende 2020 hatte der Landtag das Gesetz zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und wahlrechtlicher Vorschriften geändert. Danach soll in Fällen höherer Gewalt unter bestimmten Voraussetzungen die Wahl als Briefwahl durchgeführt werden können. Mit Blick auf die Pandemie sollte das dann der Fall sein, wenn Gesundheit und Leben der Menschen bei einer Urnenwahl gefährdet wären.

Bislang steht eine reine Briefwahl - etwa bei der Landtagswahl am 6. Juni - nicht zur Debatte. Praktische Auswirkungen hätte die Entscheidung der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter zunächst also nicht.