Potsdam

Datenschutzbeschwerden zu Corona-Kontaktnachweisen

03.05.2021, 02:03 Uhr | dpa

Die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hat im vergangenen Jahr zahlreiche Beschwerden zu Kontaktnachweisen in der Corona-Krise erhalten. In ihrem neuen Bericht, den sie am Montag in Potsdam vorstellt, stehen Beschwerden und Beratungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Vordergrund.

Themen sind dabei Kontaktnachweise, Lernplattformen an Schulen oder auch Videokonferenzen. Zur Kontaktnachverfolgung und zu den Kontaktnachweisen hat Hartge nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die meisten Beschwerden bekommen. Außerdem soll es um Videoüberwachung und den Einsatz von Kamera-Drohnen gehen.

Im Jahr 2019 waren 72 Beschwerden von Bürgern bei der Datenschutzbeauftragten eingegangen. Die größte Rolle spielten seinerzeit die Bereiche Bauen/Planung/Verkehr, gefolgt von Bildung/Jugend sowie der internen Verwaltung.