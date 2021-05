Hamm

Autofahrer weicht Reh aus und landet in Graben

03.05.2021, 05:46 Uhr | dpa

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Hamm schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger wich am Sonntagabend mit seinem Auto einem Reh aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen stieß anschließend gegen die Leitplanke und fuhr in den Straßengraben. Der Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.