Härtefälle: 18 Asylbewerber dürfen in Sachsen-Anhalt bleiben

03.05.2021, 11:08 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Härtefallkommission hat im vergangenen Jahr 18 abgelehnten Asylbewerbern aus dringenden humanitären Gründen zu einer befristeten Aufenthaltserlaubnis verholfen. Dazu gehöre auch eine Familie mit drei Kindern, teilte das Innenministerium am Montag in Magdeburg mit. Insgesamt habe die ehrenamtlich arbeitende Kommission zwölf Anträgen auf Härtefallersuchen stattgegeben, der Innenminister habe diesen zugestimmt. Es handelte sich um Menschen aus Afghanistan, der Russischen Föderation, Albanien, Armenien, Burkina Faso, Syrien und Togo. Sie erhalten zunächst eine einjährige Aufenthaltserlaubnis.

Die Härtefallkommission besteht seit 2005 und prüft Fälle von in Sachsen-Anhalt lebenden Ausländern, die rein rechtlich das Land verlassen müssten. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder stellen etwa den Grad der Integration in den Mittelpunkt. Sie geben eine Empfehlung an den Innenminister ab. In aller Regel folgt dieser dem Votum der Härtefallkommission. Laut Schwenke wurde nur einmal in den zurückliegenden 15 Jahren ein Fall nicht vom Innenminister mitgetragen.

Dabei kann ein Antrag jeweils mehrere Personen umfassen, etwa einer Familie. Insgesamt hat die Härtefallkommission den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 18 Anträge abgeschlossen: Einer wurde abgelehnt, fünf wurden von den einbringenden Kommissionsmitgliedern zurückgezogen. Als Gründe würden oft die erreichte Integration der Menschen, besonders der Kinder, vorgebracht, hieß es. Aber auch allgemeine Härtefallgesichtspunkte wie die gesundheitliche Situation spielten eine Rolle.

"Auch wenn nicht jeder Fall, der an die Kommission herangetragen wird, zu einem Bleiberecht führt, konnte erneut vielen Menschen eine friedvolle und damit positive Zukunft ermöglicht werden", erklärte die langjährige Kommissionsvorsitzende Monika Schwenke. Innenminister Michael Richter (CDU) betonte: "Damit die Anwendung von Recht nicht zu humanitären Härten führt, brauchen wir auch in Zukunft eine Institution wie die Härtefallkommission, um im Einzelfall unzumutbare Härten für Flüchtlinge abzuwenden."