Grevenbroich

Auto kollidiert mit Zug: Fahrer schwer verletzt

03.05.2021, 21:04 Uhr | dpa

In Grevenbroich ist am Montag an einem Bahnübergang ein Auto mit einem Zug kollidiert. Der Fahrer des Wagens sei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Fahrer hatte offenbar versucht, über den beschrankten Bahnübergang zu fahren und war mit dem Wagen vom Zug erfasst worden. Die Fahrgäste des Zugs seien nach einer ersten Einschätzung unverletzt geblieben, erklärte die Feuerwehr. Die Bahnstrecke und die umliegenden Straßen seien gesperrt worden. Zur Unfallursache und zum Sachschaden könne die Feuerwehr keine Angaben machen.