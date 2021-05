Rostock

Zwei Verletzte bei Unfall auf A19: 225 000 Euro Schaden

03.05.2021, 21:59 Uhr | dpa

Bei einem Überhol-Unfall auf der Autobahn 19 bei Rostock sind zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 55-Jähriger wollte laut Polizeiangaben am Montag einen Lkw überholen. Dabei übersah er einen anderen Wagen, der bereits auf der Überholspur fuhr. Der 32-Jährige Fahrer dieses Autos versuchte noch einen Zusammenstoß zu vermeiden - vergeblich. Beide Pkw-Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen, die an dem Unfall beteiligt waren, entstand ein Schaden von insgesamt rund 225 000 Euro.

Zudem riss der Tank des Lkw, wodurch etwa 150 Liter Diesel austraten. Die Autobahn ist wegen des großen Trümmerfeldes und der Reinigungsarbeiten bis auf weiteres voll gesperrt.