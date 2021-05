Eisenach

Kramer eröffnet Erweiterungsbau des Landeskirchenarchivs

04.05.2021, 15:44 Uhr | dpa

Mehr Platz für Dokumente der Thüringer Kirchengeschichte, Zeit-, Regional- und Ortsgeschichte: Im Beisein des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, ist am Dienstag der Erweiterungsbau des Landeskirchenarchivs eingeweiht worden, wie eine EKM-Sprecherin am Dienstag sagte.

Die Bauzeit betrug etwa zwei Jahre, die Kosten beliefen sich auf etwa vier Millionen Euro. Nun stehen knapp 16 weitere Regal-Kilometer zur Verfügung. Die Bestände des Landeskirchenarchivs umfassen unter anderem Akten, Urkunden, Karten und Nachlässe aus verschiedenen Jahrhunderten. Auch für Familienforscher können die Dokumente interessant sein.