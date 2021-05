Jüchen

A44-Abschnitt wegen Sturmböen voll gesperrt

04.05.2021, 15:55 Uhr | dpa

Wegen starker Sturmböen ist am Dienstagnachmittag die A44 zwischen dem Kreuz Holz und dem Dreieck Jackerath aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Bis sich die Wetterlage ändert, sollte die Sperrung andauern, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf. Zuvor war auf dem Abschnitt in Fahrtrichtung Aachen ein Sattelauflieger umgeweht worden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Sprechers war dies nicht der erste derartige Vorfall auf dem neben dem Braunkohletagebau liegenden Autobahnabschnitt.