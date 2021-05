Langenmosen

Donaumoos wird renaturiert: "CO2-Tresor"

04.05.2021, 17:47 Uhr | dpa

Die bayerische Staatsregierung will mit einem dreistelligen Millionenbetrag über zehn Jahre eine Renaturierung im Donaumoos vorantreiben. Bis 2030 soll in dem größten zusammenhängenden bayerischen Niedermoor auf 2000 Hektar das Wasser am Abfließen gehindert und der Boden wieder vernässt werden. Intakte Moore speichern große Mengen CO2.

"Klimaschutz daheim. Der Klimawandel ist nach Corona die nächste pandemische Herausforderung", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Vorstellung des Projekts am Dienstag mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) in Langenmosen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. "Wir wollen in Bayern voran gehen und bis 2040 klimaneutral sein. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Verbesserung der natürlichen CO2-Speicherung."

Mit der Stärkung der Moore könne Bayern einen "wuchtigen Beitrag zum Klimaschutz" leisten, sagte Söder. Ziel des Projektes sei es, langfristig jährlich rund 400 000 Tonnen CO2 einzusparen. Umweltschützer begrüßten das Projekt.