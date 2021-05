Weißenfels

MBC Syntainics spielen nächste Saison in Erster Bundesliga

04.05.2021, 20:51 Uhr | dpa

Die Basketballer von Syntainics MBC werden auch in der kommenden Saison in der Ersten Bundesliga spielen. Der direkte Kontrahent der Weißenfelser, Jobstairs Gießen, verlor am Dienstag sein Gastspiel bei den Brose Baskets Bamberg mit 90:99 (48:56). Damit können die auf dem vorletzten Platz liegenden Hessen die Mitteldeutschen nicht mehr überflügeln. Die Gießener haben bei noch einer auszutragenden Partie weiterhin zwei Punkte Rückstand auf den MBC, allerdings den direkten Vergleich gegen die Saalestädter verloren.

Vor der sportlichen Qualifikation hatte der Verein am selben Tag auch die wirtschaftliche Hürde so gut wie gemeistert. Der Lizenzligaausschuss erteilte den Weißenfelsern die Lizenz für die Erste Bundesliga in der kommenden Saison unter einer Auflage. Der Ausschuss fordert, dass der Verein den erforderlichen Mindestetat von 2,5 Millionen Euro aufbringt. "Die Lizenzerteilung ist für uns ein großer Erfolg. Die nächste Saison wird für unseren Verein, wie für alle anderen auch, eine große Herausforderung", erklärte der Geschäftsführer von MBC Syntainics, Martin Geissler.