Wildenfels

Betrunkener landet mit Auto im Bach und wird schwer verletzt

05.05.2021, 05:28 Uhr | dpa

Ein alkoholisierter Mann ist in Wildenfels (Kreis Zwickau) mit seinem Auto in einen Bach gefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen des 59-Jährigen sei am Dienstagnachmittag in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend stürzte das Auto eine Böschung hinab, prallte gegen mehrere Bäume und blieb schließlich im Bachlauf liegen. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.