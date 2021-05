Crailsheim

Ehemaliger Fliegerhorst in Crailsheim brennt

05.05.2021, 05:32 Uhr | dpa

In einem ehemaligen Fliegerhorst in Crailsheim (Kreis Schwäbisch-Hall) ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei am Dienstagabend im Dachstuhl des denkmalgeschützen Gebäudes entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Dachstuhl stürzte ein. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt, da das Bauwerk leer stehe. Die Feuerwehr ist derzeit mit 97 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Details sowie die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt.