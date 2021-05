Wilsdruff

Schwerverletzter auf der A4: Lastwagen in Unfall verwickelt

05.05.2021, 08:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 4 ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Nossen Richtung Erfurt. Weil sich der Verkehr aufgrund einer Baustelle zurückstaute, sei ein 43 Jahre alter Fahrer auf einen anderen Lastwagen aufgefahren und schwer verletzt worden. Durch die Wucht sei ein weiterer Lkw aufgeschoben worden. Bergungsarbeiten und Verkehrseinschränkungen dauerten bis in den frühen Morgen an. Die Fahrtrichtung wurde erst am Mittwochmorgen freigegeben.