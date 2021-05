Mettmann

Betrunkene Frau mit Sohn im Auto: Zeugen wollen sie stoppen

05.05.2021, 11:37 Uhr | dpa

Eine völlig betrunkene Frau (35) ist nach Angaben der Polizei mit ihrem kleinen Sohn auf der Rückbank durch Haan (Kreis Mettmann) gefahren. Zeugen versuchten, sie zu stoppen und verfolgten sie letztlich bis zu ihrer Wohnung - wo die Polizei ihr den Führerschein wegnahm und das Jugendamt informierte.

Augenzeugen hatten laut Polizei am Dienstagabend die "augenscheinlich stark alkoholisierte Frau" schwankend an einer Tankstelle gesehen und angesprochen. Sie reagierte nicht, setzte sich in das Auto mit dem Jungen im Kindergarten-Alter und fuhr los. Die Zeugen folgten ihr bis zu einer weiteren Tankstelle - konnten sie aber nicht aufhalten.

Sie fuhren der 35-Jährigen bis nach Hause hinterher und lotsten die Polizei dorthin. Die Beamten ließen die Frau nach Angaben vom Mittwoch pusten: 1,96 Promille.