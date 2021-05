Ruppichteroth

24-Jähriger nachts von Auto erfasst und tödlich verletzt

05.05.2021, 11:42 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 478 bei Ruppichteroth (Rhein-Sieg-Kreis) ist in der Nacht zum Mittwoch ein 24 Jahre alter Mann aus Pirmasens tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Fußgänger bei Dunkelheit in Höhe einer unbeleuchteten Bushaltestelle vom Auto eines 63-Jährigen erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Laut Aussage des am Unfall beteiligten Autofahrers, der mit einem Schock ins Krankenhaus kam, sei der dunkel gekleidete Mann unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.