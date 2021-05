Magdeburg

Sachsen-Anhalt hilft Musikschulen auf Weg ins Digitale

05.05.2021, 18:07 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt fördert die Digitalisierung der Musikschulen. Alle 20 im Landesverband der Musikschulen organisierten Einrichtungen würden mit entsprechender Technik ausgestattet, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am Mittwoch in Magdeburg mit. Alle fest angestellten Lehrkräfte sollten ein digitales Endgerät erhalten. Zudem gebe es eine Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal, in deren Rahmen Workshops angeboten werden. Damit solle der Einsatz digitaler Medien bei der musikpädagogischen Arbeit optimiert werden.

Das Land stellt dafür 200 000 Euro bereit, der Landesverband der Musikschulen bringt einen Eigenanteil von 50 000 Euro ein, wie das Ministerium weiter mitteilte. "In Corona-Zeiten spielt die Musik vor allem online. Die Pandemie stellt Musikschulen und -schüler vor große Herausforderungen", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch. Deshalb werde der Landesverband dabei unterstützt, in die technische Basis für digitalen Unterricht zu investieren. "Von diesem Schritt in die digitale Zukunft werden die Musikschulen und deren Unterrichtsqualität auch nach Corona profitieren."

Der Geschäftsführer des Musikschulverbands, Christian Reineke erklärte: "Unser Ziel ist es, die Akteure an den Musikschulen zu vernetzen und ihre digitalen Kompetenzen zu stärken." Durch Ideen- und Kreativwerkstätten sowie Vor-Ort-Workshops sollten die einzelnen Musikschulen Unterstützung bekommen. Das Ergebnis werde in einer wissenschaftlichen Studie veröffentlicht.