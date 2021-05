Altentreptow

Spektakuläre Hebung von riesigem Findling beginnt

06.05.2021, 03:33 Uhr | dpa

Altentreptow (dpa) – In Altentreptow bei Neubrandenburg soll heute (8.00 Uhr) ein riesiger Findling angehoben werden. Dabei handelt es sich um den etwa 400 Tonnen schweren "Großen Stein", wie Karsten Schütz vom Geologischen Landesamt Mecklenburg-Vorpommerns der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Naturdenkmal soll um 2,50 Meter angehoben werden und ein Besuchermagnet werden. Initiiert hat die Aktion die Stadtvertretung von Altentreptow. Der Riesenfindling mit den Abmaßen eines Einfamilienhauses ragt bisher nur etwa zur Hälfte seiner Höhe aus dem Boden. Der "Große Stein" ist ein Granit und etwa acht Meter lang.

Für die Hebung wurden Fundamente gegossen und eine tonnenschwere Stahlkonstruktion gebaut, an der zwei reißfeste Spezialgurte hängen, die unter dem Koloss hindurchgezogen wurden. Hydraulische Pressen, die sonst bei Brückenanhebungen benutzt werden, sollen den Findling samt Konstruktion langsam hochhieven. Dafür wurden zwei Tage veranschlagt. Der Stein gilt als zweitgrößter Findling der nördlichen Eiszeiten auf dem deutschen Festland.

Der bisher größte Findling der norddeutschen Eiszeiten an Land ist laut Schütze der "Kleine Markgrafenstein" in Rauen südlich von Berlin mit 180 Kubikmetern und einem Gewicht von 470 Tonnen. Auf Rang drei liegt der "Alte Schwede", der in Hamburg 1999 aus der Elbe geborgen wurde und auf 217 Tonnen Gewicht kommt. Als größter Riesen-Findling wird der Buskam vor der Küste Rügens eingeschätzt, der aber im Ostseewasser liegt und nur oberflächlich herausragt. Seine Maße werden mit 200 Kubikmeter Volumen und 550 Tonnen Gewicht angegeben.

In die Verschönerung des Klosterparks in Altentreptow sollen insgesamt rund 1,3 Millionen Euro fließen. Allein die Findlings-Hebung soll 244 000 Euro kosten. Der Steuerzahlerbund hatte die Hebung als "Verschwendung von Steuergeldern" kritisiert.