Lübeck

Flughafen Lübeck bietet ab 1. Juli Verbindung nach Bern

06.05.2021, 15:06 Uhr | dpa

Die Fluggesellschaft Lübeck Air eröffnet eine weitere Flugverbindung. Vom 1. Juli an werde es regelmäßige Flüge von Lübeck in die schweizerische Bundeshauptstadt Bern geben, kündigte Lübeck Air an. Geflogen wird nach Angaben einer Sprecherin bis zum 3. Oktober jeden Donnerstag non-stop und jeden Sonntag mit kurzer Zwischenlandung in Stuttgart. Die Verbindung nach Bern ist nach München, Stuttgart und Salzburg die vierte Destination, die von Lübeck aus angeflogen wird.