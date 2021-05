Bingen am Rhein

Weltkriegsbombe entdeckt: Bahnstrecke zeitweise gesperrt

06.05.2021, 17:01 Uhr | dpa

An einer berufsbildenden Schule in Bingen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt werden. Der Sprengkörper soll am Freitagvormittag entschärft werden, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern um den Fundort werde evakuiert. Für die Entschärfungsaktion müssten zeitweise auch die Bahnlinie Mainz-Koblenz gesperrt und der Schiffsverkehr auf dem Rhein eingestellt werden. Wie viele Anwohner betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.