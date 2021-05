Magdeburg

SC Magdeburg unterliegt HBW Balingen-Weilstetten mit 26:28

06.05.2021, 21:05 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga im Rennen um Platz drei einen Rückschlag erlitten. Gegen die HBW Balingen-Weilstetten unterlag der SCM am Donnerstagabend mit 26:28 (13:12). Bester Werfer der Magdeburger war Omar Magnusson mit sieben Treffern. Bei den Gästen war Oddur Gretarsson mit sechs Toren am erfolgreichsten.

Magdeburg wirkte nach der Länderspielpause etwas eingerostet, lag deutlich zurück (3:6/9.). Die SCM-Abwehr bekam kaum Zugriff auf den Gegner. Erst nach ein paar überhasteten Balinger Angriffen gelang der Ausgleich (9:9/16.). Jannick Green zeigte nun einige Paraden und mit Mühe erarbeitete sich der SCM eine Zwei-Tore-Führung (13:11/26.).

Die HBW startete besser in die zweite Hälfte und drehte die Partie erneut (15:16/35.). Magdeburg blieb zwar dran, fand aber kaum zu seinem üblichen Spiel. So setzten sich die Gäste nach und nach ab (20:23/44.). Dem SCM fehlten die Offensivideen und auch die Defensive funktionierte nicht wie gewohnt.