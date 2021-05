Halberstadt

Vorzeitiger Halberstädter Impfstart ist Fall fürs Museum

07.05.2021, 01:04 Uhr | dpa

Corona und Objekte, die damit im Zusammenhang stehen, sind bereits ein Fall fürs Museum. In Halberstadt etwa war am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 vorzeitig mit den Corona-Impfungen begonnen worden - ein Tag vor dem bundesweiten Start. Ein paar der ersten, nun leeren, Impfampullen übergibt das Ameos-Klinikum heute an die städtische Sammlung Halberstadt. Am 26. Dezember seien nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte eines Halberstädter Seniorenheims geimpft worden, sondern auch Pflegekräfte und medizinisches Personal im Klinikum, teilte die Stadt mit. Die städtischen Sammlungen nehmen zeithistorische Dokumente und Objekte von hoher Bedeutung auf.