Saarbrücken

Rehlinger: Rohstoffknappheit wird Problem für Bauwirtschaft

07.05.2021, 11:23 Uhr | dpa

Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will die Rohstoffknappheit der Bauwirtschaft zum Thema der nächsten Wirtschaftsministerkonferenz machen. "Der Markt ist leer gefegt und die Preise astronomisch. Besonders bei Holz sind die Probleme im Handwerk groß", sagte die SPD-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Lieferengpässe und ein angespannter Weltmarkt führten bereits zu Verzögerungen am Bau.

Handwerksbetriebe hätten ihr gegenüber Befürchtungen geäußert, dass die Situation nicht nur zu steigenden Kosten am Bau, sondern sogar zu einem Baustopp in diesem Jahr führen könnte. "Das gilt es zu verhindern. Das ist das Letzte, was wir aktuell gebrauchen können", sagte Rehlinger.

Es handele sich um ein Problem auf dem Weltmarkt, das nicht im Saarland oder anderen Bundesländern zu lösen sei. "Daher ist die Bundesregierung gefordert". Die Wirtschaftsminister der Länder würden es deshalb zum Thema machen und gemeinsam mit dem Bund nach Ansätzen suchen, erklärte die Ministerin. Die Wirtschaftsministerkonferenz tagt am Mittwoch (12. Mai) digital.