Bad Tölz Gastgeber der Special Olympics Winterspiele 2023

07.05.2021, 13:04 Uhr | dpa

Die bayerischen Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung 2023 finden in Bad Tölz statt. Das Präsidium von Special Olympics Bayern vergab die Spiele an die Kurstadt, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Bis zu 700 Athleten werden erwartet. An vier Wettkampftagen finden Wettbewerbe in zehn Sportarten und ein Rahmenprogramm mit Mitmach- und Begegnungsangeboten statt.

"Die Special Olympics Winterspiele 2023 passen hervorragend zu Bad Tölz als Sportstadt und als soziale Stadt", sagte der Bad Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. "Wir freuen uns, hier Menschen zu einem Fest der Begeisterung und des sportlichen Wettkampfes zusammenzubringen, bunt, vielfältig, weltoffen und fröhlich."

Der Präsident der Special Olympics Winterspiele Bayern, Erwin Horak, sagte: "Die Stadt hat uns von den ersten Gesprächen, über die Bewerbung bis hin zu den letzten Abstimmungen vor der Entscheidung voll und ganz überzeugt."