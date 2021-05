Stiege

Umzug der Stabkirche Stiege im Plan

07.05.2021, 15:57 Uhr | dpa

Der vor acht Wochen begonnene Umzug der Stabkirche Stiege aus einem Wald im Harz ins belebte Dorf läuft nach Plan. Der Abbau der deutschlandweit einmaligen Holzkirche im norwegischen Drachenstil solle am 21. Mai beendet sein, teilte die Sprecherin des Vereins Stabkirche Stiege, Regina Bierwisch, am Freitag mit. Danach würden sich die Handwerker nur noch um den Wiederaufbau in Stiege kümmern, für den bisher parallel zum Abbau die Vorbereitungen getroffen worden sind. Am Tag des offenen Denkmals am 12. September soll mindestens die Gebäudehülle wieder stehen, hieß es.

Das neue Fundament am künftigen Standort der 116 Jahre alten Kirche überspannt aktuell eine Art provisorische Halle, die aus einem mit Folie umspannten Gerüstbauwerk besteht. Auf Instagram informiert der Verein regelmäßig über den Fortschritt der Kirchenumsetzung, die rund eine Million Euro kosten soll. Diese ist laut Verein nötig, weil das nur 23 Meter lange und 11 Meter breite Gotteshaus wegen seiner einsamen Waldlage immer wieder das Ziel blinder Zerstörungswut von Unbekannten geworden war.

Die Bezeichnung Stabkirche geht auf die Art der Konstruktion mit einem Tragwerk aus Holzpfeilern, den Stäben, zurück. Hinter dem Projekt steht der 2014 gegründete Verein Stabkirche Stiege, der nach eigenen Angaben deutschlandweit 150 Mitglieder zählt.