Bad Marienberg (Westerwald)

Zwei Schwerverletzte nach Roller-Unfall

07.05.2021, 21:46 Uhr | dpa

Zwei 18-Jährige haben sich bei einem Frontalzusammenstoß mit ihren Motorrollern in Bad Marienberg (Westerwaldkreis) schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, krachten die beiden mit ihren Rollern in einer schlecht einsehbaren Kurve auf einem Verbindungsweg zwischen zwei Schulen zusammen. Beide wurden aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Einer der jungen Männer war zunächst unter seinem Zweirad eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.