Döbeln

FDP stellt in Döbeln Landesliste für Bundestagswahl auf

08.05.2021, 01:39 Uhr | dpa

Die FDP in Sachsen will heute die personellen Weichen für die Bundestagswahl im Herbst stellen. In Döbeln soll bei der Landesvertreterversammlung die Landesliste aufgestellt und die Kandidaten gewählt werden. Der Delegierte und Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst kandidiert für Listenplatz 1, auf dem zweiten Platz bewirbt sich Landeschef Frank Müller-Rosentritt. Die Delegierten kommen im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum zusammen. Die FDP hatte in den vergangenen Wochen wiederholt die Corona-Politik der Landesregierung kritisiert und unter anderem eine Strategie für die rasche Öffnung von Einzelhandel, Hotels und Gaststätten gefordert.