Rostock

Kreuzfahrtschiff "Aidasol" erneut in Warnemünde erwartet

08.05.2021, 02:19 Uhr | dpa

Bereits eine Woche nach dem letzten Auslaufen wird das Kreuzfahrtschiff "Aidasol" am Samstag wieder in Warnemünde erwartet. Grund für den zweiten Anlauf innerhalb weniger Tage ohne Passagiere sind letzte Tests und die Abnahme der neuen Landstromanlage. Diese soll am Montag im Rahmen der 12. Nationalen Maritimen Konferenz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, dem Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in Betrieb genommen werden. Sie ist nach Angaben der Stadt die derzeit größte Landstromanlage Europas und kann zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig mit Strom versorgen.

Die Tests der Anlage in der vergangenen Woche verliefen der Stadt zufolge erfolgreich. Das Schiff sei mit Hilfe der Landstromanlage mit Elektroenergie versorgt und die Diesel betriebene Stromversorgung vom Bordnetz genommen worden. Mithilfe der Landstromanlage soll der Ausstoß schädlicher Abgase während des Aufenthalts der Schiffe deutlich verringert werden.