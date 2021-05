Sachsen-Anhalt vor sonnigem und warmem Wochenende

08.05.2021, 10:04 Uhr | dpa

Der Samstag in Sachsen-Anhalt läutet ein sonniges und freundliches Wochenende ein. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, erreichen die Höchstwerte am Samstag verbreitet 17 Grad und 10 Grad im Bergland. Tagsüber ist es demzufolge trocken mit viel Sonne. Am Nachmittag und Abend kommt leichte Bewölkung von Westen und bringt voraussichtlich vereinzelt Regentropfen.

In der Nacht zieht laut DWD eine Warmfront über das Land hinweg und es weht ein schwacher Wind bei Tiefstwerten zwischen zehn und sieben Grad in tieferen Lagen sowie fünf Grad im Bergland.

Am Sonntag bringe die Rückseite der Warmfront sehr warme Luft in die Region, sagte der Sprecher. Die erwarteten Höchstwerte gab er mit 25 bis 28 Grad sowie 20 Grad im Bergland an. Die warme Luft kommt mit etwas Wind, im Bergland muss laut Vorhersage mit starken Böen gerechnet werden.