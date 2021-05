Pasewalk

Anzeige gegen Impfgegner nach Aktion in Supermarkt

08.05.2021, 10:19 Uhr | dpa

Sechs Männer und eine Frau haben in einem Supermarkt in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald Kunden gedrängt, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Am Freitagnachmittag forderten die sieben Personen mit einer Tonbandansage über Lautsprecher die Kunden auf, "sich selber eine Meinung zu bilden" und sich nicht impfen zu lassen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die dunkel gekleidete Gruppe von Menschen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren trug den Angaben zufolge ein Transparent mit der Aufschrift "Wehrt euch gegen Impfwahnsinn und Panikmache!" mit sich. Gegen sie wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet und ein Platzverweis für den Markt ausgesprochen.