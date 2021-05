Uslar

Außenspiegel von mindestens 19 Autos abgetreten

08.05.2021, 13:15 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben in Uslar im Landkreis Northeim die Außenspiegel von mindestens 19 Autos abgetreten. Die gesamte Schadenshöhe sei noch unklar, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Nacht zum Samstag hätten die Unbekannten in mehreren Straßen ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen möglicherweise Menschen in der Nähe der geparkten Fahrzeuge aufgefallen sein könnten.