Stadtilm

Autofahrer fährt über Kieshaufen und wird schwer verletzt

08.05.2021, 14:54 Uhr | dpa

Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Stadtilm (Ilm-Kreis) über einen Kieshaufen gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann kam am Samstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr in den frühen Morgenstunden vom Ortsteil Großhettstedt in Richtung Stadtilm, wobei der Straßenabschnitt zu diesem Zeitpunkt wegen einer Baustelle voll gesperrt war. Offenbar übersah der Mann einen Kieshaufen, der laut Polizei wie eine Schanze wirkte, sodass das Auto abhob und erst 30 Meter dahinter auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.