Aue-Bad Schlema

Aues Gonther erwartet "hartes Stück Arbeit" gegen Paderborn

09.05.2021, 02:49 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt heute gegen den SC Paderborn den achten Heimsieg in dieser Saison an. Die Sachsen sind vor dem 32. Spieltag mit 41 Punkten aktuell Elfter und könnten mit einem Erfolg in der Tabelle an den Ostwestfalen vorbeiziehen. "Mit dem Gefühl, mit dem man die Saison beendet, geht man in die neue Saison. Wir wollen sie positiv abschließen und von den neun Punkten so viele wie möglich holen, ohne irgendwelche verrückten Ziele auszugeben", sagte Aues Abwehrchef Sören Gonther, der ein "hartes Stück Arbeit" erwartet. Bei den "Veilchen" wird Kapitän Martin Männel nach überstandener Rückenverletzung ins Tor zurückkehren. Neben Mittelfeldspieler Ognjen Gnjatic (Ellenbogenfraktur) wird auch John Patrick Strauß den Auern wegen einer Gelb-Sperre nicht zur Verfügung stehen.