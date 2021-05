Beckum

Unbekannter überfällt Seniorinnen

10.05.2021, 08:06 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Beckum gleich drei Mal Seniorinnen die Handtasche aus dem Rollator gerissen. Zwei Frauen im Alter von 92 und 86 Jahren stürzten dabei zu Boden und verletzten sich leicht, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Eine weitere 80-jährige Frau blieb unverletzt. Der Mann hatte am Samstag innerhalb kurzer Zeit zwei Seniorinnen angesprochen und ihnen anschließend die Handtasche geraubt. Beide Handtaschen konnten in der Nähe des Tatortes wiedergefunden werden. In einer befand sich anstatt eines Geldbeutels nur Gemüse, so die Polizeisprecherin. Der dritte Raubüberfall fand am Sonntag statt. Hier raubte der Mann laut Polizeiangaben die Geldbörse einer Seniorin.