Langenargen

Drei Segler kentern auf Bodensee vor Langenargen

10.05.2021, 09:25 Uhr | dpa

Wegen eines Föhnsturms sind im Bodensee drei Segler mit ihrem Boot gekentert. Ein zufällig vorbeifahrendes Schlauchboot habe sie aufgenommen und in den Hafen von Langenargen gebracht, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Sie blieben demnach unverletzt. Die Polizei schleppte das gekenterte Segelboot nach dem Unfall am Sonntag nach Friedrichshafen. Dort wurde es in einem Hafen gesichert. Der Föhn ist ein Südwind, der von Italien über die Alpen nach Norden weht.