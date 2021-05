Norden

Urlaub wieder möglich: Ansturm auf Inseln verhalten

10.05.2021, 11:17 Uhr | dpa

Seit Montag ist in Niedersachsen wieder Urlaub im eigenen Land für Einheimische möglich. Der große Ansturm auf Inseln und Küste ist zum Start am Montag aber zunächst ausgeblieben. Das berichteten unter anderem die Fährbetreiber in Emden und Norddeich. "Es war heute bisher noch sehr verhalten", sagte am Morgen Corinna Habben vom Fährbetrieb AG Ems, der Borkum ansteuert. "Da ist noch sehr viel Verunsicherung, die Leute haben noch sehr viele Fragen, etwa wie das mit dem Testen auf den Inseln läuft."

Ähnlich war der Eindruck in Norddeich, wo die Fähren nach Norderney und Juist starten. Zwar seien die Fährkapazitäten aufgestockt worden, trotzdem sei die Nachfrage aktuell nur auf rund einem Viertel des normalen Levels, hieß es. Die Urlauber verhielten sich insgesamt sehr umsichtig und rücksichtsvoll.