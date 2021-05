Rendsburg

Arbeiter folgen Aufruf der IG Metall bei Nobiskrug-Werft

10.05.2021, 15:46 Uhr | dpa

Viele Arbeiter der insolventen Rendsburger Nobiskrug-Werft sind am Montag dem Aufruf der IG Metall zu einer Kundgebung gefolgt. Am Nord-Ostsee-Kanal und anderen Werftstandorten in Deutschland wollte die Gewerkschaft zur 12. Maritimen Konferenz ein Zeichen setzen. "Von der Konferenz in Rostock muss das Signal ausgehen: Gemeinsam sichern wir die Zukunft des Schiffbaus in Deutschland", hatte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, zuvor mitgeteilt. Bei der Kundgebung sprachen auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) und die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli.

Die Traditionswerft Nobiskrug mit rund 330 Beschäftigten soll verkauft werden. Das Unternehmen hatte am 12. April beim Amtsgericht Neumünster die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Als Grund hatte das Unternehmen kritische Entwicklungen im Jachtbau genannt. Nobiskrug gehört zur internationalen Schiffbaugruppe Privinvest. Zu der Gruppe gehören auch die Werften German Naval Yards Kiel und die Lindenau-Werft in Kiel. Beide Schiffbaubetriebe sind von der Nobiskrug-Insolvenz nicht betroffen.

Die auf den Bau von Luxusjachten ab 60 Metern Länge spezialisierte Werft am Nord-Ostsee-Kanal hat seit ihrer Gründung 1905 weit über 750 Schiffe gebaut. Zu den bekanntesten Neubauten vergangener Jahre gehörte die knapp 143 Meter lange Mega-Segeljacht "A". Sie wurde von Nobiskrug aber in Kiel gebaut.