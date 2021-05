Arnschwang

Betrunkener rast mit 200 km/h der Polizei davon

10.05.2021, 17:10 Uhr | dpa

Mit etwa 200 Kilometern pro Stunde ist ein betrunkener Mann in der Oberpfalz vor einer Polizeikontrolle davon gerast. Zunächst sei der 27-Jährige auf der Bundesstraße 20 bei Arnschwang (Landkreis Cham) mit 163 Kilometern pro Stunde an einer Geschwindigkeitskontrolle vorbeigefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Beamten am Samstag die Verfolgung aufnahmen, habe der Mann noch mehr aufs Gas gedrückt.

In einer kleinen Ortschaft habe er sich dann festgefahren und sei zu Fuß in einen Garten geflüchtet, hieß es. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen schließlich fest. Es stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.