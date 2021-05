Potsdam

Fahndung nach mutmaßlichem Vergewaltiger in Potsdam

10.05.2021, 19:59 Uhr | dpa

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Potsdam sucht die Polizei nach dem Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei es in der Nacht zum Sonntag auf einer frei zugänglichen Wiese vor der Landesinvestitionsbank zu dem Sexualdelikt gegen die 20-Jährige gekommen, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit.

Nach den Angaben der Frau sei sie zwischen 3.00 und 04.00 Uhr allein auf der Wiese gewesen, als sich ihr ein Unbekannter aus Richtung Hauptbahnhof genähert habe. Der Mann soll die Frau angesprochen, festgehalten und dann vergewaltigt haben. Danach sei er geflüchtet. Nur etwas später sei ein weiterer Mann erschienen, der nach Angaben der Frau ebenfalls sexuelle Handlungen an ihr vornehmen wollte.

Die Frau sei geflüchtet und in den Bahnhof gerannt. Von dort habe sie zunächst Vertrauenspersonen informiert. Erst am Sonntagnachmittag habe ein Angehöriger die Polizei informiert, hieß es. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, zudem sei die Sicherung von Spuren veranlasst worden. Die 20-Jährige gab demnach an, Alkohol an dem Abend getrunken zu haben.

Gesucht wird laut Polizei nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der Deutsch mit Akzent spricht. Er soll dunkle, kurze Haare haben, schlank und größer als 1,65 Meter sein.

Der andere, vor dem die Frau flüchten konnte, wurde so beschrieben: Er spricht Deutsch mit Akzent, ist größer und kräftiger als der erste Täter, trug einen Bart und Jeans.

Die Kriminalpolizei bat um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag etwas beobachtet, was mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Jeder noch so kleine Hinweis könnte wichtig sein.