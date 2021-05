Magdeburg

Kabinett stellt Wasserstoffstrategie für Sachsen-Anhalt vor

11.05.2021, 03:03 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt soll nach dem Willen der Landesregierung Vorreiter in der Wasserstofftechnologie werden. Am heutigen Dienstag will das Kabinett der Öffentlichkeit erläutern, wie das gelingen soll. Energieministerin Claudia Dalbert (Grüne), Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD), deren Ministerien die Strategie in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ausgearbeitet haben, sollen die Wasserstoffstrategie vorstellen.

Das Gas lässt sich aus Wasser und elektrischem Strom einfach erzeugen und gilt daher als vielversprechender Energieträger in der Energiewende. Unter dem Namen "Hypos" arbeitet derzeit ein Netzwerk aus rund 130 Unternehmen, Instituten und Forschungseinrichtungen. Aufgabe ist, sich für die Herstellung, Speicherung, Verteilung und breite Anwendung von grünem Wasserstoff in den Bereichen Chemie, Raffinerie, Mobilität und Energieversorgung zu engagieren.

Das Land will auf dem Weg zur Modellregion unter anderem die lange Erfahrung mit Wasserstoff im Chemiedreieck im Süden Sachsen-Anhalts nutzen. Die Technologie soll unter anderem im früheren Braunkohle-Revier neue Arbeitsplätze schaffen.