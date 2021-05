Auto streift Lkw bei Überholmanöver und überschlägt sich

11.05.2021, 05:23 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Überholmanöver hat sich eine 18-Jährige auf der B84 bei Eiterfeld-Großentaft (Landkreis Fulda) mehrmals mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die junge Autofahrerin sowie ein vor ihr fahrender 78-Jähriger am Montagnachmittag einen Lastwagen überholen. Der Fahrer des anderen Wagens bremste ab und fuhr zurück auf die rechte Fahrbahn. Wegen des Gegenverkehrs versuchte auch die Frau vor dem Laster einzuscheren. Die 18-Jährige streifte dabei mit dem Heck ihres Autos die Stoßstange des Lastwagens, kam dadurch ins Schleudern und fuhr in den rechten Straßengraben. Hierbei überschlug sich ihr Auto dreimal und kam im Graben zum Liegen. Trotz eines Totalschadens konnte sich die Frau selbst aus ihrem Wagen befreien. Mit schweren Verletzungen wurde sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.