Mörsdorf

Vollsperrung auf der A4 nach Unfall mit zwei Verletzten

11.05.2021, 06:03 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten ist die Autobahn 4 in Richtung Dresden auf Höhe der Raststätte Teufelstal bei Hermsdorf vollgesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall im Saale-Holzland-Kreis am Dienstagmorgen gegen 4.00 Uhr. Der Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Ein 56- Jahre alter Mann und eine weitere Person, deren Alter und Geschlecht noch unbekannt waren, wurden leicht verletzt. Wegen Bergungsarbeiten werden die Autos nun über eine Umleitung an der Unfallstelle vorbeigeleitet.