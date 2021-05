Offenbach am Main

Unbeständiges und nasses Wetter in Nordrhein-Westfalen

11.05.2021, 06:46 Uhr | dpa

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen unbeständiges und wieder kühleres Wetter. Am Dienstag kann es gebietsweise Regenschauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Am späten Nachmittag und Abend sind westlich des Rheins auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 18 Grad, in Hochlagen um 14 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch regnet es kaum noch. Vielerorts ist es aber stark bewölkt bei Tiefstwerten zwischen zehn und sechs Grad. Am Mittwoch müssen sich die Menschen wieder auf vereinzelte Schauer einstellen bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.