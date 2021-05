Vreden

Unbekannte sprengen Geldautomaten: Weiträumige Absperrung

11.05.2021, 08:25 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in Vreden (Kreis Borken) einen Geldautomaten gesprengt. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte seien vor Ort, da sich in dem Automaten noch Sprengstoff befinden könnte. Anwohner mussten demnach aber nicht evakuiert werden. Die Täter seien flüchtig. Ob sie Geld erbeutet haben, war zunächst nicht bekannt. Die Sperrung könnte noch bis in den Vormittag andauern.