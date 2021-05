Gräfenhainichen

Erneut Autogottesdienst in Baggerstadt Ferropolis

11.05.2021, 11:39 Uhr | dpa

Musiker spielen in der Baggerstadt Ferropolis beim Autogottesdienst. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Auch in diesem Jahr gibt es in der Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen zu Himmelfahrt einen Autogottesdienst. Die Teilnehmer werden zu ihrem Stellplatz eingewiesen, wie die Organisatoren des Kirchengemeindeverbandes am Dienstag mitteilten. Wie im vergangenen Jahr hält Pfarrer Ronald Kleinert den Gottesdienst, der Posaunenchor aus Gräfenhainichen sorgt für musikalische Untermalung.

Auch das Freilichtmuseum Ferropolis ist am Wochenende den Angaben zufolge geöffnet. Besucher müssen dazu einen negativen Corona-Test nachweisen. Diesen können sie an der Außenstelle des Corona-Testzentrums Gräfenhainichen am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ohne Voranmeldung kostenlos abnehmen lassen.