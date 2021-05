Schwerin

Staatliches Museum Schwerin ab Oktober geschlossen

11.05.2021, 13:07 Uhr | dpa

Das Staatliche Museum in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Staatliche Museum Schwerin wird saniert und umgebaut und deshalb vom 4. Oktober an für mehrere Jahre geschlossen. Die Arbeiten seien voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen, teilte der zuständige Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag mit. Unter anderem sollen Depot- in zusätzliche Ausstellungsflächen umgewandelt werden.

Für 6,25 Millionen Euro werde das Galeriegebäude am Alten Garten zwischen Schloss und Staatstheater umfassend modernisiert. Die Dorit & Alexander Otto Stiftung trage davon fünf Millionen Euro in Form der erforderlichen Bau- und Planungsleistungen. Alexander Ottos Immobilienunternehmen ECE - vor allem für Einkaufszentren bekannt - ist demnach für die Projektplanung und -steuerung verantwortlich.

Während der Bauzeit soll eine Auswahl der schönsten Werke der Sammlung im Schloss Schwerin und im Internet gezeigt werden. Derzeit ist das Museum wegen der Corona-Pandemie für Besucher geschlossen. Das Staatliche Museum ist unter anderem bekannt für seine Sammlung niederländischer Kunst des Goldenen Zeitalters im 17. Jahrhundert. Zu den Hauptwerken zählt "Die Torwache" von Carel Fabritius (1622-1654).